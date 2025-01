Preta Gil dá entrada em hospital para cirurgia e pede orações; "Quero viver"

Preta Gil acompanhada do seu filho Francisco Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Preta Gil deu entrada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira, 19, quando será submetida a um novo procedimento em decorrência dos novos tumores diagnosticados em agosto deste ano. Nas redes sociais, Preta desabafou sobre o momento que vive e pediu orações.

"Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo!!! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", afirmou.

Preta Gil está acompanhada do seu filho, Francisco Gil, e compartilhou um registro ao lado dele. "Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família dos meus amigos e de vocês !!!! Amanhã a cirurgia começa muito cedo, e pedi a minha equipe que informem vocês!!!!! Rezem por mim!!!! Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele, te amo".

A cantora ainda contou que precisou buscar alternativas em países diferentes após o tratamento feito no Brasil não ter o resultado esperado. Por causa disso, ela procurou uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que ela tem.

"A quimioterapia que eu fiz no Brasil não foi tão eficaz como eu esperava e os médicos também. Então a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes que ainda não foram publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Espero que eu tenha boas notícias, que ela possa dar esperança de que eu possa me tratar aqui depois da cirurgia", disse.