Problemático? Xuxa expõe pergunta polêmica do namorado

Xuxa Meneghel e Junno Andrade - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Xuxa Meneghel expôs detalhes de uma das primeiras conversas que teve com Junno Andrade, o seu namorada, antes de iniciar seu relacionamento. A famosa revelou que foi questionada sobre a sua orientação sexual em meio aos boatos de que tinha interesse por mulheres.

“Ele mesmo me perguntou: ‘Você gosta de homem?’. Porque minha fama para todo mundo era isso, que eu não gostava de homem”, relembrou, durante sua participação no WOW Podcast.

Na oportunidade, ela disse que começou a se relacionar com Junno na época em que Sasha era adolescente e estava prestes a se afastar dela. “Eu já estava madura e com a certeza de que era isso que eu queria. Um homem que me amasse, que me desse o beijo que não tinha recebido quando eu tinha vinte e poucos anos”, disse.

A loira seguiu: “Ele é um cara gostoso demais. Fisicamente, como mulher, ele me completa. Eu vejo ele nesse lugar, nesse espaço que eu sou tão grata a tudo. Não falo isso todo dia, mas sempre que eu posso eu falo: ‘Obrigada por você estar na minha vida, por me aceitar do jeito que eu sou’”.

Morte de Ayrton Senna

Xuxa também falou sobre a morte de um dos ex-namorados, Ayrton Senna. “Não me dei a oportunidade do cara que eu gostava até do cheiro, mais do que a ponta do nariz, e eu perdi. Será que a vida vai me dar essa oportunidade de novo?”, questionou.

A apresentadora completou: “Ele foi uma pessoa que eu queria muito ter tentado, ter ficado mais, nem sei se teria dado certo. Naquele momento, eu achava que era a pessoa certa, mas no momento errado, porque eu só queria trabalhar”.