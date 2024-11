Rafael Cardoso é acusado de invadir casa de famosa da Globo: "Fúria"

Rafael Cardoso é acusado de crimes - Foto: Divulgação | Globo

Sônia Bridi está processando Rafael Cardoso, que foi seu genro durante 15 anos, por violência patrimonial e psicológica. A jornalista da Globo diz em ação que foi ameaçada e teve a casa invadida em agosto do ano passado.

Leia Mais:

>>> Rafael Cardoso reage à polêmica e nega agressão a Mari Bridi e filhos

>>> Ator Rafael Cardoso é acusado de agredir gerente de bar no Rio

>>> Bruno Gagliasso dá indireta e mantém "guerra" com Tiago Leifert

A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, que declarou que a mãe de Mari Bridi, com quem o ator foi casado até dezembro de 2022, teve que acionar a polícia após ter a casa invadida e ter pertences de valor - como um carro - destruído em um ataque de fúria do artista.

A famosa está incluída na ação como a reponsável por fazer o pedido de medida protetiva de urgência para proteger a família.

O episódio teria acontecido do dia 16 de agosto do ano passado. Na ocasião, Sônia Bridi afirmou ter sofrido violência psicológica, moral e patrimonial.

A contratada da Globo ainda citou a Lei Maria da Penha para embasar seu pedido na Justiça, alegando que o galã apresentaria risco para toda a família.

"Pelo exposto, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, de forma a afastar a potencial desconcretização de seus direitos fundamentais, especialmente: a) vida; b) saúde física; c) saúde mental, a autora requer a aplicação dos artigos 19 a 25 da Lei Maria da Penha, com a concessão das seguintes medidas protetivas de urgência", teria dito o pedido obtido pelo jornalista.