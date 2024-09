Raquel Brito é envolvida em polêmica de Deolane e se revolta: "Ódio"

Raquel reagiu após confusão com seu nome - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Record

A influenciadora Raquel Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, e rebateu uma publicação de uma página de fofoca. No post compartilhado pelo perfil do Instagram dava a entender que a irmã de Davi Brito fazia uma relação com o caso da advogada Deolane Bezerra, presa, e agradecia pelos advogados que possui em sua equipe.

Leia Mais:

>>> Prisão de Deolane: Defesa usa filho e pede tornozeleira para famosa

>>> Entenda a ligação entre Deolane Bezerra e influencers baianos

>>> Luana Piovani detona Pedro Scooby após prisão de Deolane Bezerra

“Raquel Brito sobre o caso Deolane: ‘Viver hoje é um furacão daqueles, parece um redemoinho, às vezes fico sem acreditar que tenho 24 advogados”, dizia o post compartilhado pela página.

A influenciadora baiana, por sua vez, afirmou que tiraram suas falas de contexto. “Eu comentei aqui por felicidade e por me surpreender com a quantidade de advogados, em momento nenhum eu citei caso nenhum, mas toda vez a página tenta me incluir em histórias que não existem”, iniciou Raquel.

Para a irmã de Davi Brito, as páginas buscam fazer com que as pessoas não gostem dela ou da família. “E sempre procura motivos para que criem ódio de mim ou de alguém da minha família. Quem me acompanha aqui sabe do que eu falei e que em momento nenhum citei o caso de ninguém”, finalizou a baiana.