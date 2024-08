Regininha Poltergeist é internada em clínica após surto psicótico

- Foto: Redes sociais

Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist foi internada após um surto psicótico, na última quarta-feira, 7. Ela foi levada para o para a emergência do Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após um episódio de muita agitação e alucinações.

O quadro de Regina Soares vem se arrastando há algum tempo, segundo amigos e familiares, que já vinham tentando interná-la há alguns anos. A internação foi confirmada pelo pai de Regininha, Nelson Soares. "Ela já não vinha bem, os surtos estavam ocorrendo cada vez mais", informou ele.

Em 2022, Regininha chegou a relatar que estava morando num posto de gasolina após ter que sair do apartamento em que morava no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade, pois não tinha como arcar com as despesas.

"Estou morando em um posto de gasolina, não estou dormindo direito, durmo no chão do banheiro do posto”, contou ela ao Extra", na época.

Quem é Regininha Poltergeist

Bailarina com formação no Theatro Municipal do Rio, Regininha Poltergeist estudou balé clássico por mais de uma década e atuou como professora; Depois de participar de um concurso de beleza, acabou sendo catapultada para o mundo artístico. O apelido que a fez famosa foi dado por Fausto Fawcett, que fazia um célebre show chamado "Santa Clara Poltergeist", com outras loiras, como Marinara Costa e Katia Bronstein, sendo um dos maiores sucessos do início dos anos 1990.

Regininha chegou a trabalhar na TV como atriz de programas humorísticos, como o "Zorra total" e estampou todas as capas de revistas masculinas da época. Com a fama se diluindo, ela ainda tentou a carreira de funkeira e protagonizou filmes pornôs.