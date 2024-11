Rihanna revela torcida pelo Brasil e admiração por Ronaldinho

Rihanna conta que assistia aos jogos de Ronaldinho Gaúcho com o irmão - Foto: Reprodução/Instagram

Durante uma coletiva de imprensa para anunciar a nova parceria entre sua marca, a Fenty, e a Puma, a cantora Rihanna fez uma revelação curiosa sobre sua ligação com o futebol. Nascida em Barbados, uma ilha caribenha com pouca tradição no esporte, a artista de 36 anos compartilhou que torcia pela Seleção Brasileira na juventude.

A artista relembrou os momentos em que assistia aos jogos do Brasil ao lado de seu irmão, mostrando um carinho especial pela seleção. "Nós sempre achávamos que o Brasil era o nosso time quando éramos crianças", comentou a cantora, conhecida por sucessos como "Diamonds" e "Umbrella".

Ao ser questionada sobre um jogador favorito, Rihanna não hesitou em responder. “Nós adorávamos assistir ao Ronaldinho [Gaúcho]”, revelou, destacando a admiração pelo craque brasileiro. Embora não tenha um clube de futebol preferido, a cantora demonstrou que sua paixão pelo Brasil no futebol está ligada a memórias afetivas e à admiração pelos grandes talentos brasileiros em campo.