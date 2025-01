Risco de prisão: namorada de Belo é proibida de deixar o Rio

Rayane e Figliuzzi - Foto: Reprodução

Rayane Figliuzzi, que namora o cantor Belo, está proibida de sair do Rio de Janeiro por mais de oito dias, sob o risco de ser presa. Essa limitação foi imposta pela Justiça devido a um processo movido pelo Ministério Público de Santa Catarina, no qual ela é acusada de fazer parte de uma quadrilha de blogueiras estelionatárias.

Rayane, junto com seu ex-noivo Juninho Navarro e sua ex-cunhada Yasmin Navarro, é suspeita de aplicar o "Golpe do Motoboy" em idosos de Florianópolis. As blogueiras, atuando no Rio de Janeiro, telefonavam para as vítimas dizendo que o cartão delas tinha sido clonado, pediam as senhas e informavam que um motoboy do banco passaria na casa delas para pegar o cartão e invalidá-lo. Depois, usavam os cartões de forma fraudulenta.

Em 2021, a Justiça decretou a prisão de Rayane, mas ela conseguiu reverter a decisão, desde que cumprisse algumas regras. Desde então, ela tem que se apresentar mensalmente no fórum do Rio para informar suas atividades. Além disso, está proibida de se comunicar com outros réus do processo, até mesmo pelas redes sociais.

Em algumas ocasiões, Rayane não compareceu ao fórum. Em outubro de 2022, ela disse que uma oficial de justiça afirmou que não era necessário ir ao fórum depois de entregar uma intimação em sua casa. Em dezembro do mesmo ano, justificou a ausência dizendo que o fórum estava fechado quando tentou se apresentar.

Rayane foi presa em fevereiro de 2022, em um restaurante em Areal, no Rio de Janeiro. Como era mãe de um bebê na época, ficou em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.