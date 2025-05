Rodrigo Hilbert sofre acidente durante viagem e é submetido a cirurgia

O famosofoi levado ás pressas ao hospital - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Rodrigo Hilbert passou por uma situação delicada durante uma competição de mountain bike na Cidade do Cabo, na África do Sul, nesta semana. O ator sofreu um acidente e precisou ser levado às pressas para o hospital, realizando uma cirurgia de emergência.

Convidado pelo programa Globo Esporte, da TV Globo, para participar da disputa, o famoso caiu durante a segunda volta do percurso e seguiu pedalando por mais alguns minutos, quando sentiu um desconforto insuportável e buscou atendimento médico.

Durante os exames foi localizada uma inflamação em formato de bolsa de pus na região do glúteo do artista, o que ocasionou na cirurgia emergencial, a fim de evitar uma complicação grave na saúde do rapaz.

Em nota, a Globo informou que a cirurgia foi bem sucedida e Hilbert está em processo de recuperação. “Rodrigo Hilbert participou da maior maratona de mountain bike do mundo. Mas passou por um susto grande: Rodrigo sofreu uma queda enquanto pedalava e teve que passar por uma cirurgia, ainda na África. O ator já está no Brasil e passa bem”, explicaram.