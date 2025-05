Cantor sertanejo cai no choro ao falar sobre cirurgia do filho

O cantor se emocionou ao relembrar o período delicado - Foto: Foto: Ilustratativa | Freepik

Cristiano falou abertamente sobre a cirurgia de seu filho, Miguel, em 2023, quando o garotinho tinha apenas 5 meses de vida. Dupla do cantor Zé Neto, o sertanejo publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, ao lado da esposa, e contou que teve muito medo de perder o herdeiro, mas estava ciente caso acontecesse o pior.

“A cirurgia é aberta, então eles abrem o tórax e tira o coração”, explicou Paula Vaccari, mulher do cantor. “Eles têm que cortar o coração no meio”, completou o artista. “Para todo o sangue do corpo, vai para uma máquina. A criança fica ali, só o corpo dela”, reforçou Paula.

O famoso ainda revelou que fez uma oração em prol da saúde do herdeiro. “Eu falei pra Deus: 'Eu aceito se o Miguel morrer. Ele já fez tanto por mim, pela minha família. Eu aceito, Pai. Eu sei que ele vai estar no melhor lugar do mundo'”, contou.

“A minha vontade e o meu egoísmo pedem que o Senhor deixe ele aqui comigo, mas eu aceito a sua vontade. A única coisa que eu peço é que o Senhor me dê uma força sobre-humana para segurar as pontas da minha mulher, porque ela vai cair”, conclui ele, que também é pai de Pietra, de 7 anos, e Cristiano, de 5.