Romance! Xamã e Sophie Charlotte combinam look e conquistam web

Xamã e Sophie Charlotte juntos - Foto: Reprodução | Redes sociais

O cantor e ator Xamã e a atriz Sophie Charlotte vivem clima romântico e postam fotos juntos nas redes sociais. Os dois estão vivendo um romance na vida real após se conhecerem nas gravações da novela Renascer, da Globo, na qual interpretaram o casal Damião e Eliana.



Xamã compartilhou uma selfie neste domingo, 25, onde os pombinhos posaram juntos curtindo o dia de casal, com casacos combinando para lidarem com o tempo frio no Rio de Janeiro.

Leia também:

>> Globo dá bronca em atores de Renascer e motivo polêmico é exposto

>> Relembre: morte súbita encerrou trajetória da atriz de 'A Grande Família'

Os boatos sobre o romance entre o casal surgiram há algumas semanas, mas eles optaram por viver o início do relacionamento de forma discreta. Há poucas semanas, eles assumiram a relação ao surgirem aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro.