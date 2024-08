Globo dá bronca em atores de Renascer e motivo polêmico é exposto

Parte do elenco de Renascer foi alvo de bronca da Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A novela Renascer está em reta final, mas segue dando o que falar. Desta vez, parte do elenco da trama recebeu uma bronca da direção da Globo e o motivo polêmico foi exposto.

De acordo com informações da colunista Mariana Morais, o "puxão de orelha" ocorreu em função de uma festinha feita por atores no barco, no último final de semana.

A publicação informou que o evento causou nas redes sociais e gerou um desconforto para a direção da empresa, que não gostou da repercussão. Entre os atores presentes na festa estavam Sophie Carlotte, Xamã, Mel Muzzillo, Eli Ferreira e Matheus Nachtergaele.

A Globo não gosta que a vida pessoal dos atores chamem mais atenção que as retas finais dos folhetins. Por este motivo, então, o alto escalão do canal pediu para que isso seja evitado. Ainda foi solicitado que o elenco ajude na divulgação da fase final de Renascer.

A atual trama das 21h chegará ao fim no dia 6 de setembro. Na semana seguinte, o canal fará a estreia de Mania de Você, escrita por João Emanuel Carneiro.