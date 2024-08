Renascer: Filho morto? Sandra entra em desespero com descoberta

Sandra revelará nova gravidez em Renascer - Foto: Divulgação | Globo

A reta final de Renascer terá a descoberta de mais uma gravidez de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva). A jovem, porém, ficará desesperada com a possibilidade de ter outro filho morto nos braços. A descoberta está prevista para ocorrer no capítulo do dia 26 de agosto.

João chegará no quarto e notará Sandra bastante preocupada. A jovem terá em suas mãos um teste de gravidez. Ele olhará o teste e assimilará a notícia. "Mas... Mas eu num posso acreditá numa coisa dessa... Você tá grávida?", questionará ele, feliz da vida. As informações são do Notícias da TV.

A filha de Egídio (Vladimir Brichta), apreensiva, confirmará que está gestando mais um filho. João dará um abraço forte na mulher, mas ela confessará que está com muito medo de toda a situação. "Não tem que tê medo, que vai dá tudo certo!", falará o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

O casal conversá e abordará a rivalidade entre os Inocêncio e os Coutinho.

"Eu me preocupo. Eu me preocupo com Eliana [Sophie Charlotte], com seu pai, com o que vai ser da nossa vida... Da vida dessa criança que estamos esperando... Mas, no meio disso tudo, João, eu quero acreditar no nosso amor!", dirá a mulher.

"Eu quero acreditar que, se nós estamos juntos, mesmo depois de tudo o que passamos pra chegar até aqui, é porque o nosso amor foi maior do que tudo o que colocaram no nosso caminho! Eu acredito que só um amor forte como o nosso seria capaz de sobreviver em meio a tanto ódio, tanta briga, tanta disputa de interesse!", completará Sandra.