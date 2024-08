Ator da Globo é aprovado em concurso: "vou ou não vou?"

Ator da Globo perguntou se deveria ou não aceitar - Foto: Reprodução | Globo

O ator Diogo Brito, chamado de Guito, que interpreta ‘Tibério’, no remake da novela ‘Renascer’, disse através das redes sociais, que passou em um concurso público que tinha feito em 2015. No entanto, o ator afirmou que só foi convocado nesta semana após receber um telegrama. “Vou ou não vou?”, perguntou.

“Tem base um negócio desse?” brincou. O personagem que o ator deu vida na trama, que terminou na última quarta-feira, 7, também interpreta um extensor agropecuário, mesma profissão em que ele foi aprovado no concurso, que tem como local de trabalho uma empresa em Belo Horizonte (MG).

Com seu jeito meigo, o ator afirmou que a oportunidade vai ficar para o próximo da lista. “Parabéns para você. Eu vou enviar e-mail desistindo da vaga”. Também conhecido como Guito Show, seu nome nas redes sociais, o ator também realiza shows, e afirmou, através de vídeo, que não consegue administrar as profissões, mas “adoraria ser um extensor agropecuário e contribuir com os pequenos e médios produtores”.

Engenheiro agrônomo por formação e fã de carteirinha da primeira versão do folhetim de 1990, o mineiro assumiu o papel que foi de Sergio Reis há 32 anos. Suas canções fizeram parte da trilha sonora da telenovela como ‘Empatia’ e ‘Escute As Montanhas’.