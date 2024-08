Briga com a Globo? Juliana Paes explica "não" para voltar a Renascer

Juliana Paes comentou sobre negativa à direção da Globo - Foto: Divulgação | Globo

Juliana Paes decidiu se pronunciar sobre o motivo que a fez não ter aceitado voltar para Renascer, novela da Globo que chegará ao fim em setembro. A atriz era esperada pela direção para aparecer na reta final da trama novamente como Jacutinga.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash, a famosa abriu o jogo sobre não ter aceitado voltar para o papel e revelou o que a fez declinar o convite da Globo. Ela não possui mais contrato fixo e tem acordos por obra com a empresa.

Em alta por causa de Pedaço de Mim, da Netflix, Juliana Paes deu preferência por trabalhos fora da Globo neste momento.

"Sempre tem uma pitada de malícia nas notícias, e faz parte do jogo das redes sociais e da internet. Mas a verdade é que ficou complicado o manuseio das agendas", comentou.

"Tinha o lançamento de 'Pedaço de Mim' muito em voga, e na sequência o lançamento de 'Vidas Bandidas' [no Disney+]. Se não é para entregar com excelência, prefiro não fazer. Sou comprometida demais com o resultado, aí depois eu fico me chicoteando, achando que não dei o meu melhor. E eu não aceito isso nem para mim e nem para meus colegas e equipe", ressaltou Paes.

Apesar do "não" à Globo, a famosa contou que a relação com a Globo segue bem e que as portas ainda estão abertas para ela: "Claro que a Globo entendeu bem.

Tenho uma relação muito bacana na TV Globo e com todas as pessoas com quem trabalhei e trabalho. Essa paz de espírito é muito gostosa e eu tenho".