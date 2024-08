Briga na Globo? Juliana Paes recusa papel em novela da emissora

Juliana Paes como a "Jacutinga" em Renascer - Foto: Reprodução | Globo

Os bastidores do remake "Renascer" tem dado o que falar na web. Até agora, já entraram para lista o triângulo amoroso entre Xamã, Sophie Charlotte e Mell Muzzillo, a paixão entre Humberto Carrão e Duda Santos e ação da polícia acabando com a festa do elenco.

Leia Mais:

>>> Sophie Charlotte é vista com o ex em praia e Xamã, seu affair, reage

>>> As novelas vão acabar? Especialistas opinam: “Falta ousadia"

>>> ‘The Umbrella Academy’: saiba quem morre no final da série

A mais nova informação é que Juliana Paes, que interpretou a "Jacutinga" e encerrou o contrato com a Globo recentemente, negou o convite do diretor da novela para retornar na reta final da obra. A justificativa é a incompatibilidades de agenda, de acordo com o F5.

Nas últimas semanas, a atriz está participando da promoção da série de sucesso "Pedaço de Mim", da Netflix.