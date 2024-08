Sophie Charlotte é vista com o ex em praia e Xamã, seu affair, reage

- Foto: Reprodução

A atriz Sophie Charlotte foi flagrada curtindo uma tarde de praia nesta sexta-feira, 26, com seu ex-marido, o ator Daniel de Oliveira.

Nas imagens, os atores aparecem na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, acompanhados do filho Otto, de oito anos.

Quem reagiu após ver o clique foi o cantor Xamã, com quem a atriz vive um affair. Ele usou as redes sociais para compartilhar um registro de Sophie saindo do mar.

O casamento de Daniel e Sophie chegou ao fim em abril deste ano após oito anos. Intérpretes de Eliana e Damião em 'Renascer', os artistas têm sido flagrados juntos e se beijando em alguns eventos.

