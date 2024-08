“Besuntado de Tonga” ressurge vestido nas Olimpíadas de Paris; veja

Pita também apareceu na cerimônia de Tóquio - Foto: Reprodução

Sucesso na internet desde as Olimpíadas do Brasil, em 2016, o “Besuntado de Tonga”, ou Pita Taufatofua, ressurgiu nas Olimpíadas de Paris. Apesar de não ter se classificado para os jogos deste ano, ele chegou até mesmo a carregar a tocha olímpica.

Pita Taufatofua ficou conhecido nas Olimpíadas do Rio, quando carregou a bandeira do pequeno país da Oceania com trajes típicos e com o corpo totalmente brilhante, como se tivesse sido realmente besuntado em óleo. Ele, que é lutador de taekwondo e esquiador cross-country, voltou a aparecer na cerimônia de Tóquio.

“Dessa vez a medalha pela qual luto é a de ser útil, estar lá pelos meus amigos atletas, ser um ouvido de apoio e voz de incentivo. Para compartilhar o que aprendi e também ouvir deles. O que estão pensando? Como estão se sentindo? Como está a saúde mental? O que motiva eles?”, revelou ele, que atua como coach.

Confira a publicação de Pita nas redes sociais: