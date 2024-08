É ela! Lady Gaga abre Olimpíadas cantando em francês

Vestida com uma plumagem rosa, a artista cantou o clássico francês Mon Truc en Plumes - Foto: Reprodução | X

A cantora Lady Gaga abriu a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, na tarde desta sexta-feira, 26. Vestida com uma plumagem rosa, a artista cantou o clássico francês Mon Truc en Plumes (Minha coisa de penas, em tradução literal para português), da francesa Zizi Jeanmaire.

“…Gaga oh la la! Nos dê licença enquanto escolhemos nossos queixos do chão. Lady Gaga acabou de nos impressionar com uma deslumbrante performance de cabaré francês na Cerimônia de Abertura em Paris!”, escreveu o perfil oficial das Olimpíadas.

Na web, a performance da futura Arlequina em "Coringa 2" foi muito elogiada. “Aquele número da Lady Gaga nas margens do Sena foi encantador. Foi exatamente o que os americanos acham que acontece em Paris o tempo todo, e eu queria que estivéssemos certos sobre isso”, escreveu uma usuária do Twitter.

Confira fotos:

| Foto: Reprodução | X