Tensão! Gravação de Renascer quase acaba em polícia após ameaça

Renascer enfrentou problemas em gravação de velório de Inocêncio - Foto: Reprodução | Globo

Uma gravação de Renascer, novela da Globo, contou com momentos de muita tensão recentemente e quase virou caso de polícia. Tudo aconteceu em filmagem do enterro de José Inocêncio (Marcos Palmeira), que vai morrer nos próximos capítulos.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do site Metrópoles, a gravação do velório reuniu cerca de 110 figurantes e enfrentou um problma em função de um profissional que possui com transtorno mental. A publicação garantiu que o homem acabou tendo uma crise.

O problema ocorreu durante uma das trocas de roupas, que ocorreu em um lugar mais afastado e obrigou a figuração a ser apressada para ganhar tempo. A correria, no entanto, deixou o profissional nervoso.

A publicação destacou que, com a movimentação, o figurante, que possui capacidade intelectual reduzida, esbarrou e empurrou um colega, sem querer.

Um outro profissional ficou irritado com a situação e foi para cima do homem com transtorno mental. Os colegas presentes, porém, conseguiram separar os dois.

A jornalista pontuou que o rapaz com transtorno mental foi ameaçado de morte e o clima ficou ainda mais pesado no espaço, criado para servir como camarim.

Nervoso após ser ameaçado, o rapaz com transtorno afirmou que iria chamar a polícia. O caso precisou ser contornado pelo Compliance da TV Globo, que foi acionado.