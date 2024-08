Ronaldinho Gaúcho é flagrado em festinha com "cafetina dos famosos"

Ronaldinho Gaúcho foi visto em festinhas com mulheres de programa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ronaldinho Gaúcho foi flagrado em baladas de São Paulo, nos últimos dias, acompanhado de garotas de programa e em "festinha" com cafetina dos famosos.

Leia Mais:

>>> VÍDEO: Simaria é ignorada ao cantar para plateia de futebol

>>> Deu ruim? Davi irrita Rachel Sheherazade com atitude polêmica

>>> "Salvador não tem espaço para show", dispara criador do BaianaSystem

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, que ainda declarou que Ronaldinho chegava em baladas e fechava o camarote. Ela ainda destacou que o ex-atleta colocava todas as mulheres de programa para dentro do espaço reservado.

A jornalista também pontuou que o ex-jogador esteve em espaço reservado da gravação do DVD da Turma do Pagode e de um show do Thiaguinho, por exemplo.

Ronaldinho Gaúcho começou a sair acompanhado pelas moças, que trabalham para a "cafetina dos famosos", na última quarta-feira, 7.

As mulheres fazem parte sempre em festas e resenhas, algumas preparadas até mesmo pela própria chefe.