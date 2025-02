Rosiane Pinheiro detona ex em desabafo: “Roubou todo o meu dinheiro”

Rosiane Pinheiro fez um desabafo sobre um relacionamento pelo qual passou - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina Rosiane Pinheiro fez um desabafo sobre um relacionamento pelo qual passou. Segundo ela, um dos seus antigos parceiros tinha ela como uma “posse”. “[Os abusos] foram durante anos! Inclusive, por isso me afastei do carnaval, da mídia, da dança e de tudo que eu amo! Ele roubou todo o meu dinheiro, [tudo] que eu tinha juntado durante anos”, disse, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Rosiane disse que o homem roubou o seu carro e “tentou roubar até a minha casa, que eu tenho no bairro da Liberdade, em Salvador! Ele me tinha como posse dele, eu não podia falar, rir, me comunicar. E ainda apanhei.”

Ela também contou que foi humilhada quando tentou denunciar o ex. “E, mais uma vez, quando eu fui dar queixa, sabe o que eu ouvi na delegacia? ‘Sinto muito, mas você vai ter que esperar, você é só mais uma! Olha pra trás e veja quantas igual você tem aí’”, relatou.

“Depois de meses [da queixa], consegui a medida protetiva, mas não adiantou de nada. Eu me mudei de casa mais de três vezes e ele me perseguia em todas”.

Rosiane revelou que tudo era “extremo”. “Gritos, empurrões, humilhações públicas, domínio do meu dinheiro e da minha carreira. Todo meu dinheiro ficava nas mãos dele e até para comprar uma bala eu tinha que pedir a ele”, completou.