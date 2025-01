Rosiane Pinheiro detona relação com Acelino Popó: “Sofri muito”

Rosiane Pinheiro e Acelino "Popó" Freitas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina baiana Rosiane Pinheiro, ex-integrante do Gang do Samba e de A Fazenda, trouxe à tona lembranças de seu breve relacionamento com o ex-pugilista baiano Acelino 'Popó' Freitas. Em participação no podcast 'Lisa, Leve e Solta', ela contou que o romance aconteceu no auge de suas carreiras, mas foi marcado por uma série de diferenças que levaram ao término.

“Fomos apresentados por uma cartomante. A gente se apaixonou, mas namorou durante pouco tempo. Ele estava treinando muito e eu tinha que viajar para a Europa com a Gang do Samba. Popó disse que eu tinha que escolher: 'Você fica comigo, vira minha esposa para viajar comigo para onde eu quiser e fica o tempo todo do meu lado ou você escolhe a sua banda e a gente termina aqui'. Foi o que ele exigiu”, revelou Rosiane.

Apesar de estar “loucamente apaixonada”, a dançarina optou pela carreira artística, e o relacionamento chegou ao fim de maneira abrupta e distante: por meio de uma ligação telefônica.

“Achei uma falta de respeito. Depois disso, não olho mais na cara dele. Me apaixonei loucamente e sofri muito quando terminamos. Popó era um príncipe para mim, a família dele me adorava. Eu acho que ele foi feliz. Muitas mulheres da época queriam ficar com ele”, desabafou.