Rosiane Pinheiro faz desabafo forte e diz ter sido "escravizada"

Rosiane Pinheiro surpreendeu com um desabafo envolvendo seu passado. Depois de criticar Solange Gomes por defender os supostos áudios racistas de Ana Paula Minerato que vazaram, a ex-dançarina declarou como o preconceito racial a afeta.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ela garantiu ter sido “escravizada” pela ex-madrasta na infância.

“Minha mãe me enviou para morar no Rio de Janeiro com meu pai e chegando lá, eu tinha uma madrasta. Ela tinha dois filhos que abusavam de mim e ninguém acreditava quando eu contava”, confessou.

Rosiane Pinheiro ainda completou em seu desabafo forte: “Eu gritava e ninguém me ajudava. Nesse mesmo lugar, a minha madrasta me fazia de escrava, ao ponto de queimar minha mão e minha língua com colher e ovo quente”.

“É triste relembrar, mas é necessário! Ela esquentava a colher ou ovo no fogão e me amarrava pra me queimar, caso eu não fizesse algo que ela me mandou. Além de dar chutes e murros na minha cabeça, ela me fazia literalmente de escrava. É até difícil relatar, porque muito dessas coisas nunca externalizei”, pontuou.

Rosiane falou que passou a morar com o genitor depois de um episódio de abuso, aos seis anos, quando morava em Salvador, na Bahia. “Ela [a mãe] vendia doces, cigarros e bebidas em casa e um amigo e cliente dela, quando eu fui ao mercado, me arrastou pra um beco deserto, me bateu e tentou me abusar”, comentou ela, que declarou que foi salva por uma tia.