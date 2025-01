Samantha Schmütz foge de incêndio e abandona casa em Los Angeles

o Instagram, a atriz brasileira contou que viu o fogo na rua ao lado - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Samantha Schmutz, teve que sair às pressas de seu apartamento em Los Angeles devido o grande incêndio que atinge a cidade. No Instagram, a atriz brasileira contou que viu o fogo na rua ao lado de seu apartamento e precisou deixar o prédio, pegando carona com uma vizinha, já que não tem carro.

"Na quarta-feira, ao sair do mercado avistei esse foco de incêndio na rua ao lado da minha casa, uma movimentação, sirene, polícia fechando a rua... Saí correndo com as compras na mão. Cheguei no meu prédio e as pessoas estavam deixando o lugar. Entrei no meu ap, larguei as compras no chão. O buquê de rosas vermelhas que havia comprado, eu abandonei na pia, peguei a mala que já estava pronta. A pedido da minha mãe nessa mesma manhã (mães sabem de tudo), bati na porta da vizinha, vi que ela também estava deixando o prédio e pedi uma carona, pois eu não tenho carro..."

"Saímos eu, ela e seus dois cachorros. Na mala eu levava algumas blusas de frio, produtos de higiene, luva, uma camisa do meu pai, todo o meu estoque de lente de contato e um óculos de natação e documentos, três calcinhas e cartões de crédito... É muito louco ter que escolher coisas para fazer uma mala e deixar tudo para trás. O que levar? Eu olhei para todas as minhas coisas que outrora tinham tanto valor e nesse momento, vi que tudo poderia acabar e, ao mesmo tempo, não quis salvar nada em especial. Somente o que realmente importa: a nossa vida!"

"Estou de volta a salvo e com a sorte de ter encontrado minha casa intacta, pois devido ao estupendo trabalho dos bombeiros o fogo aqui perto foi controlado rapidamente. Que DEUS conforte a vida de quem perdeu sua casa e suas coisas, memórias de uma vida inteira, suas fotos... Eu quase levei um porta-retrato, mas senti que se levasse estaria matando um pouco a esperança. Decidi então deixar e combinar com ele de voltar. Obrigada a todos que se preocuparam comigo, todas as mensagens de carinho estão também na minha mala."

Os bairros ricos de Calabasas e Hidden Hills, na Califórnia, receberam uma ordem urgente de evacuação devido a um novo incêndio florestal que avança por West Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O local é endereço de famosos como a família Kardashian. As informações são do Daily Mail. Além de Samantha, celebridades também precisaram sair de suas casas para fugir do incêndio. Paris Hilton e Tina Knowles, a mãe de Beyoncé, tiveram suas mansões atingidas pelo fogo.