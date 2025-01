Oscar: anúncio dos indicados é adiado devido aos incêndios nos EUA

Incêndios atingem Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos - Foto: Robyn Beck | AFP

A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood decidiu adiar a votação do Oscar 2025, o que adiou o anúncio dos indicados em dois dias. A mudança aconteceu devido aos incêndios que atingem Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com a Variety, o anúncio, que estava marcado para acontecer no dia 17 de janeiro, só vai acontecer no dia 19 do mesmo mês.

A pré-lista de indicados foi divulgada em 17 de dezembro e o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’, bem como a atriz Fernanda Torres, têm chances de integrar entre os indicados.

Já a votação final para todas as categorias do Oscar 2025 começa em 8 de janeiro e vai até o dia 15 de janeiro. Depois disso, a votação para os prêmios começa em 11 de fevereiro e é encerrada oito dias depois.

A cerimônia do Oscar acontece em março.