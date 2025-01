Carolina Dieckmann é detonada por fala sobre Fernanda Torres e reage

Carolina Dieckmann foi criticada por comentário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carolina Dieckmann está causando polêmica por um comentário que fez em postagem de Fernanda Torres, que publicou registros do incêndio em Los Angeles, na Califórnia, e mostrou o céu vermelho e tomado por fumaça.

"Da minha janela, vejo Los Angeles in flames [em chamas]", disse a filha de Fernanda Montenegro, que venceu a categoria de Melhor Atriz em filme de Drama no Globo de Ouro 2025.

Nos comentários da postagem, Carolina Dieckmann reagiu: "Bem, só podia ser queimando de amor por você". A frase foi criticada por internautas por causa da gravidade do incêndio.

Ela deletou o comentário e se defendeu: "Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas... que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente num momento em que a arte no Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos".

"Porém, o que está acontecendo em Los Angeles é tão grave que não cabe nada a não ser lamentar. Diante de algumas manifestações, resolvi apagá-lo pra que nada seja mais importante do que o respeito ao que está acontecendo. Não cabe picuinha de internet num momento grave como esse. Beijos", completou.