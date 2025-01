Famosos têm mansões destruídas por fogo em incêndio devastador

O incêndio florestal continua a causar destruição no condado de Los Angeles, nos Estados Unidos - Foto: AFP

Diversos famosos foram afetados por um incêndio florestal que continua a causar destruição no condado de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, muitos tiveram que deixar suas casas e alguns chegaram a ter seus imóveis completamente destruídos pelas chamas.

O ator Ben Affleck foi um dos famosos que precisou deixar a sua mansão, avaliada em US$ 20,5 milhões, cerca de R$ 122 milhões. A propriedade passou a ser sua nova casa após o divórcio de Jennifer Lopez. Mandy Moore, de ‘This is Us’, disse que ela, seus filhos e animais de estimação, também tiveram que deixar sua casa. No Instagram, ela disse estar grata e rezando pelos socorristas.

O incêndio florestal, que se alastrou pelo bairro Pacific Palisades, destruiu a mansão de Adam Brody e Leighton Meester, comprada em 2019 por US$ 6,5 milhões, cerca de R$ 39,8 milhões na cotação atual. Imagens compartilhadas nas redes sociais chegaram a mostrar o fogo destruindo o telhado e dominando os cômodos do imóvel.

Outra celebridade que teve a casa destruída foi a socialite Paris Hilton. A informação foi divulgada pelo site TMZ. A propriedade era avaliada em US$ 8,4 milhões, pouco mais de R$ 51 milhões.