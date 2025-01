Ação judicial que envolve Virginia ganha novo capítulo; entenda

Caso surgiu após uma consumidora comprar três produtos no site da marca de cosméticos de Virginia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das ações judiciais que envolvem a empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o imbróglio entre uma consumidora e empresa da esposa de Zé Felipe teve desdobramentos.

Tudo teve início depois que Isadora Alves Cardoso Baptista acionou a Savi Cosméticos, a We Pink Participações, empresa da influenciadora, a Virginia Influencer Ltda, pessoa jurídica da esposa de Zé Felipe, além de Samara Cahanovich Martins.

O caso surgiu após a autora comprar três produtos no site da marca de cosméticos de Virginia. De acordo com a coluna, no início, a consumidora ainda não havia recebido os produtos, nem tido o valor estornado. Diante da situação, entrou na Justiça pedindo os R$ 113,07 gastos com os itens de volta, além de R$ 10 mil por danos morais.

Porém, a defesa da We Pink Participações e da Savi Cosméticos alegou que o processo já havia perdido seu objeto, uma vez que os itens chegaram a ser entregues à destinatária após o caso ter início.

Além disso, as empresas de Virginia afirmaram que o processo deveria ter sido movido em face da transportadora. Na oportunidade, a defesa também disse que as empresas agiram de forma correta, se posicionando de modo a resolver os impasses com Isadora de forma rápida e satisfatória.

Já a Virginia Influencer Ltda se defendeu pontuando que não possuía ligação com os fatos que deram origem à demanda judicial. Além do mais, a Samara Cahanovich também não estaria envolvida no caso e seria apenas esposa de um dos sócios das empresas. Samara e a Virginia Influencer pediram para ser removidas do banco de réus da ação.