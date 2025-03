Sasha abre o jogo sobre polêmica em festa na fazenda de Leonardo - Foto: Reprodução

Sasha Meneghel desmentiu rumores sobre um suposto climão no aniversário de João Guilherme, realizado na Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo. Durante sua participação no PodDelas ao lado do marido, João Lucas, ela garantiu que não houve qualquer problema no evento.

"Não aconteceu nada! Foi muito legal, e as pessoas criam histórias sobre coisas que não sabem", afirmou João Lucas. Sasha também elogiou a recepção de Leonardo: "Ele foi um ótimo anfitrião, serviu churrasco, cantou, abriu as Cabarés dele. Todo mundo estava curtindo."

A influenciadora comentou ainda sobre a repercussão nas redes sociais. "Quando abri a internet, pensei: 'Onde tudo isso aconteceu? Porque eu não vi'", disse. "Nosso meio gera fofoca o tempo todo. Que preguiça!", completou.