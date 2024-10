Scheila Carvalho chega aos 51 e recebe presente do maridão: “Vou chorar”

Do maridão, Tony Salles, Scheila ganhou um presente especial - Foto: Reprodução | Instagram

Ela é diferenciada! Nesta terça-feira, 24, Scheila Carvalho está comemorando seus 51 anos. Com uma carreira cheia de conquistas, a eterna Morena do Tchan celebrou a nova idade ao lado da família.

Do maridão, Tony Salles, Scheila ganhou um presente especial: um buquê de flores. Emocionada, a dançarina não conseguiu conter as lágrimas.

“Eu já tô com a cara inchada de chorar [...] É só gratidão a Deus, só isso que a gente precisa, né?”, disse ela, enquanto surgia ao lado do esposo.

Em seguida, ela agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu e disse que vai comemorar em um lugar mais isolado. “Eu amo fazer aniversário, eu amo renovar o meu ciclo. Renovar minha energia, meu amor, minha alegria de viver”.

De bancária a dançarina: a trajetória de sucesso de Scheila Carvalho

Poucos sabem que antes de alcançar o sucesso nacional nos palcos, ela já trabalhou como bancária.

Nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, Scheila ganhou notoriedade em 1997 ao participar do concurso A Nova Morena do Tchan. Porém, antes dessa fase, ela trabalhou como bancária.

Com quase 2.000 concorrentes, Scheila chegou à final do concurso no Domingão do Faustão, vencendo a competição e se tornando um fenômeno nacional. A partir desse momento, sua vida mudou completamente.

Após sua saída do grupo É o Tchan, Scheila investiu na carreira de modelo, aparecendo em capas de revistas, e também expandiu seu trabalho como atriz. Ela fez participações em programas de humor e integrou o elenco de A Praça é Nossa, no SBT, por quase três anos.

Em 2013, Scheila participou do reality show A Fazenda, na Record. Foi eliminada na sexta roça contra Bárbara Evans, que se tornou a campeã daquela edição.

Atualmente, Scheila é um fenômeno nas redes sociais, com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela compartilha detalhes sobre seu casamento, cuidados com a saúde, e principalmente, sua rotina de exercícios físicos.