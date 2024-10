Sem Gracyanne, Belo comemora vida de solteiro: “traz benefícios”

Belo afirmou que ficar sozinho é “bom para se curtir” - Foto: Divulgação

O cantor Belo, de 50 anos, que está solteiro desde que se separou da musa fitness Gracyanne Barbosa, celebrou a nova fase nessa quinta-feira, 3. O artista contou, em entrevista ao jornal Extra, que uma das mudanças é a sensação de independência.

“Eu já fui muito dependente. Hoje não me vejo mais assim. Ser solteiro traz benefícios que um homem casado não tem”, disse. Após 16 anos casado, Belo assumiu que a nova fase está lhe ensinando muitas coisas. “Eu não sabia o que era ser solteiro. Agora, estou recomeçando e reaprendendo aquilo que vivi quando era mais jovem”, comentou.

Belo afirmou que ficar sozinho é “bom para se curtir, pensar mais em si. O amor-próprio tem que existir. Às vezes, situações acontecem para que a gente possa enxergar o outro lado das coisas. Eu estou feliz”.

Na oportunidade, o cantor também agradeceu à ex-mulher, Gracyanne Barbosa, pelo que viveram juntos. Ele afirmou que tudo o que passou foi “muito bom” e fez com que ele crescesse. “Agradeço a tudo, até ao meu antigo casamento. A Gracyanne foi muito importante”, afirmou o cantor.

Belo completou: “Não sou ingrato, ainda mais com as pessoas que me ajudaram e estiveram ao meu lado nos momentos em que mais precisei. Agora é bola para frente”.