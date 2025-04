Sem namorada de 21 anos, Romário curte noitada em boate famosa

Sem namorada de 21 anos, Romário curte noitada

Romário, de 59 anos, voltou a ser visto curtindo a vida noturna sem a companhia da namorada, a estudante Alycia Gomes, de 21 anos. O ex-jogador e atual senador passou alguns dias em Santa Catarina e aproveitou para circular por Balneário Camboriú, um dos destinos mais badalados do estado.

Durante uma das noites, Romário foi flagrado "soltinho" em uma famosa boate da cidade. Uma imagem dele, cercado por fãs, chegou a ser publicada no perfil oficial da casa noturna no Instagram, promovendo "o melhor baile da cidade" e usando o baixinho como atração.



Solteiro novamente?

O último registro público de Romário e Alycia juntos foi durante uma viagem à Grécia, em março, na companhia do filho do senador, Romarinho, e da influenciadora Bia Michelle, namorada do jovem.