Seminu, filho de Giovanna Antonelli sensualiza em ensaio; veja

Pietro Antonelli é modelo - Foto: Reprodução | Instagram

O filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli, de 18 anos, arrancou suspiros ao surgir seminu em um ensaio fotográfico. Ele é modelo e já estrelou na infância e adolescência em diversas campanhas ao lado dos pais. Mas, desta vez, o jovem aparece sem camisa e sozinho.

Com 1,83m de altura, 104 cm de tórax e manequim 42, Pietro assinou, no fim do ano passado, um contrato com uma agência de modelos. Em entrevista ao EXTRA, ele já disse que vê na carreira na moda uma forma de custear seu outro dom, que é a música, como trapper.



“Eu vendo beats e ganho dinheiro. Mas o que tenho pagado pelos clipes são com o dinheiro que ganhei dos trabalhos como modelo que fiz, desde pequeno, ao lado da minha mãe, por exemplo. Tudo sai do meu bolso”, disse.



Além disso, Pietro Antonelli afirmou que, se surgirem novas campanhas, ele vai fazer. “Mas para ser como sou, não para seguir exatamente a carreira”, completou.

Veja as fotos:

| Foto: Eduardo TREVISAN