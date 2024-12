Silvia Abravanel revela que conversa com Silvio Santos: “Ele está vivo"

Silvia detalhou a conexão que tinha com o pai - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Silvia Abravanel revelou que conversa com o pai, Silvio Santos, todos os dias. Em entrevista ao UOL, ela detalhou a conexão que tinha com o empresário e afirmou que, apesar de sua morte, sente que ainda recebe direcionamentos dele.

“Sinto falar do meu pai? Todos os dias. Converso com meu pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar pra ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Pra mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração”, disse ela.

Além disso, Silvia disse que pede direcionamentos do pai para resolver problemas cotidianos. “Às vezes, preciso resolver alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, sei que ele vai me dar a direção, porque é como ele fazia”, contou.

Ela seguiu: “Eu não precisava ligar para o meu pai falar: ‘ó, você tem que fazer isso’. A minha conexão era tão forte, tão forte, que ele, de longe, já sabia que estava acontecendo e me dava o direcionamento. Meu pai era o meu melhor amigo depois de Deus. Isso ainda segue hoje em dia”.

Dono do SBT, Silvio Santos morreu em 17 de agosto deste ano, aos 93 anos. Ele deixou seis filhas e a esposa, Íris Abravanel.