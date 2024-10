Filha de Silvio Santos causa ao dizer o que família fez antes de morte

Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto - Foto: Reprodução | SBT

Silvia Abravanel decidiu falar pela primeira vez sobre a morte de Silvio Santos, que ocorreu no dia 17 de agosto passado, aos 93 anos, em São Paulo. A apresentadora contou que a despedida da família começou, pelo menos, 20 dias antes.

Em entrevista ao Hora do Faro, da Record, a herdeira do famoso declarou que o intuito da família foi não criar alarde ao divulgar o estado de saúde bem delicado do pai.

“Quando soube da notícia às seis da manhã de sábado, eu esperava que fosse ‘ele está indo para casa’. Mas minha irmã deu notícia de que ele tinha descansado”, declarou Silvia, emocionada.

Silvia Abravanel ainda reforçou que tem sido bem difícil lidar com a ausência de Silvio Santos: “Para 99,9% das pessoas, é o Silvio Santos. Para mim, é meu pai. Meu mestre. Depois de Deus, é meu melhor amigo. É quem me formou. Foram muitas histórias, vivências”.

“Igualdade, gratidão e que ninguém é melhor que ninguém”, completou a apresentadora do SBT, em desabafo.