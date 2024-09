Filha de Silvio Santos encontra herança do pai 1 mês após morte

Silvio Santos tinha coleção de relógio - Foto: Divulgação

Um mês após a morte de Silvio Santos, Daniela Beyruti exibiu para seus seguidores uma coleção de relógios com a voz do pai. A filha do apresentador revelou uma das heranças deixadas por ele, que faleceu em 17 de agosto.

Em seus stories do Instagram, a irmã de Patricia Abravanel compartilhou um vídeo mostrando as caixas com os vários relógios especiais com a voz do comunicador.

Daniela Beyruti ficou surpresa com o que encontrou e revelou o que planeja fazer. "Gente, não sei bem o que ele estava aprontando, mas tem um lote novo dos relógios com a voz dele", declarou.

Nas últimas semanas, a filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, chegou a surpreender com a exibição de um "sinal" que recebeu do avô.

Ela compartilhou viu a data de nascimento de Silvio Santos em um item enquanto tomava café.