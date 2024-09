Melhor amigo de Silvio Santos detona herdeiras do famoso: "Triste"

Ex-braço direito de Silvio Santos fez revelação sobre a família do apresentador - Foto: Divulgação | SBT

Ex-braço direito de Silvio Santos, Luciano Callegari surpreendeu ao revelar os últimos momentos de vida do apresentador, que morreu no último dia 17 de agosto. Em entrevista, o ex-diretor de TV criticou as filhas e viúva do famoso.

Luciano reprovou a atual gestão do SBT, que tem sido comandada por uma das filhas de Silvio, Daniela Beyruti. "Não precisou o Silvio morrer para sabermos qual será o caminho do SBT", resumiu o empresário à colunista Monica Bergamo, do Folha de S. Paulo.

"Desde que o Silvio deixou de participar, e suas filhas e a Iris começaram a liderar os negócios, nós vimos que a falta de experiência e os egos são o que ditam hoje o caminho do SBT. Infelizmente, o SBT deixou de ser vice-líder numa rapidez alarmante, e o caminho contrário é muito mais difícil", acrescentou Luciano Callegari.

Aos 86 anos, o experiente diretor de TV lamentou o atual momento do canal paulista, que passou a brigar com a Record a partir de 2004.

"Acho que tem que haver um equilíbrio entre a marca colocada pelo Silvio e a modernização. Modernizar não quer dizer você destruir o DNA da empresa. É triste ver o caminho que o SBT está tomando", criticou Luciano Callegari.

Ainda sobre o assunto, o melhor amigo de Silvio disse: "Ela tem que descobrir alguma forma de melhorar o SBT. Faço votos para que ela consiga. Mas, até agora, não agradou. Transformar o SBT em 'Disney brasileira' é uma brincadeira, não pode ser levado a sério. A Daniela vai ter muitos problemas".