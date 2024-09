Viúva de Silvio Santos deixa mansão após morte do apresentador

Íris Abravanel vai deixar mansão que viveu com Silvio Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Íris Abravanel decidiu que vai mesmo deixar de vez a mansão em que morava com Silvio Santos, que morreu no último dia 17 de agosto. A escritora de novelas do SBT já tem para onde ir depois do falecimento do esposo.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a viúva do apresentador não vê motivos para continuar no local sozinha e longe das filhas.

Íris Abravanel deve se mudar totalmente, em breve, para ficar mais perto das herdeiras do famoso.

Antes da morte de Silvio Santos, os dois já haviam comprado uma casa no mesmo condomínio de Patricia, Daniela, Rebeca e Renata.

Uma fonte contou à colunista que o dono do SBT sempre dizia que não imaginava a esposa vivendo sozinha na mansão. Em função da idade avançada, Silvio comprou o outro imóvel.

A mansão que o comunicador morava com Íris Abravanel está avaliada entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões.