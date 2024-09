Excluídas? Filhas de Silvio Santos ficam fora da divisão de mansões

Silvio Santos deixou mansões para filhas - Foto: Divulgação | SBT

Silvio Santos deixou um patrimônio gigantesco de herança para sua esposa, Íris Abravanel, e suas seis filhas, após a morte no último final de semana. No entanto, duas das suas filhas ficarão de fora da divisão das mansões nos Estados Unidos.

O apresentador era dono de cinco mansões de luxo na Flórida, nos EUA. Os imóveis ficam no bairro Celebration e foram adquiridos, na época, por cerca de 1 milhão de dólares.

As mansões foram registradas no testamento do dono do SBT como um 'holding' familiar, que corresponde a um patrimônio conjunto. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, porém, duas filhas do animador de TV ficaram de fora: Cíntia e Silvia Abravanel.

Isso porque a DPR Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., responsável por administrar as propriedades, atuam como sócias apenas as filhas Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata, além da viúva Íris Abravanel.

Cíntia e Silvia Abravanel, chamadas de filhas "número 1" e "número 2", respectivamente, são frutos do primeiro casamento de Silvio Santos e não compõem a empresa que administra as mansões nos EUA.

Flórida, cabe lembrar, era o destino preferido pelo apresentador, que chegava a passar mais de três meses na região, durante as suas férias de final de ano.