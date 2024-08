Família de Silvio Santos proíbe visitas não autorizadas ao túmulo

O apresentador Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto - Foto: Lourival Ribeiro/SBT

A família de Silvio Santos solicitou mais processos para garantir que apenas pessoas autorizadas cheguem ao túmulo do apresentador. Ainda que o Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, seja particular, é necessário portar uma autorização para se aproximar da sepultura do icône da TV.

>> O legado de Silvio Santos: de quem é SBT e fortuna após sua morte

>> VÍDEO: Tiago Abravanel revela que viu avô comprar "brinquedo estranho"

>>> Quem vai assumir o SBT? Conheça filhas e netos de Silvio Santos



Segundo a revista Quem, a administração do local afirmou, nesta quinta-feira, 22, que a família solicitou que ninguém se aproximasse do local onde o corpo de Silvio Santos está. Como somente judeus podem entrar no cemitério, é preciso se identificar na portaria e informar qual sepultura será visitada.

No caso do apresentador, já há a proibição que impede pessoas não autorizadas de irem ao túmulo.