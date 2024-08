Viúva de Silvio Santos toma decisão com patrimônio da família

Íris Abravanel vai deixar mansão que viveu com Silvio Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Íris Abravanel, de 76 anos, já tem tomado decisões importantes a respeito do patrimônio deixado por Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17. A autora de novelas deixa claro o seu interesse com a mansão do casal em São Paulo.

Segundo informações do programa A Tarde é Sua, a mãe de Patrícia Abravanel tem planejado colocar para vender a sua luxuosa mansão localizada no bairro nobre do Morumbi, em São Paulo.

O imóvel, que Silvio Santos viveu com Íris Abravanel durante anos, possui memórias significativas da família.

O programa reforçou que a autora de novelas do SBT já teria recebido um avaliador em sua residência nos últimos dias.

A mansão histórica da família Abravanel foi avaliada em R$ 14 milhões. A viúva de Silvio Santos deverá se mudar para outra propriedade que faz parte do patrimônio dos parentes do dono do SBT.