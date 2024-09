Bilionário, Silvio Santos andava em carro popular; descubra qual

Silvio Santos já teve mais de dois carros populares - Foto: Lourival Ribeiro | SBT

Considerado um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos adorava carros e colecionava grandes veículos. Porém, mesmo bilionário, Silvio andava com um carro popular.

Leia também:

>> Viúva de Silvio Santos deixa mansão após morte do apresentador

>> Neto de Silvio Santos leva troféu para missa de 7º dia do avô; veja

>> Depois da Globo, empresa de Silvio Santos investe no mercado de Bets

O modelo do veículo era um Honda Accord preto, Sedan EX, com motor 3.5 V6. O veículo não chegava a casa dos R$ 86 mil. Segundo a Contigo!, esse era o carro que Silvio usava diariamente para suas idas aos SBT e seus passeios.

O carro foi dado de presente pelas filhas do apresentador em 2013 e esse foi mais um motivo pelo qual ele não se desfez do veículo.

Antes de ganhar esse presente, Silvio Santos tinha outros carros populares, dois Chevrolet Ômega, modelos 2001 e 2005.

Veja Silvio Santos e o veículo:

Silvio Santos usava carro popular | Foto: Reprodução | Redes Sociais