Depois da Globo, empresa de Silvio Santos investe no mercado de Bets

Grupo Silvio Santos está de olho no mercado Bets - Foto: Divulgação | SBT

Uma semana depois da morte de Silvio Santos, o grupo do empresário entrou com pedido para ter licença para operar uma casa de apostas. A intenção é entrar no mercado de Bets do Brasil, que está em fase de regulamentação.

O Grupo Silvio Santos está utilizando a Sisan Participações para tomar conta desse pedido. Ela é uma das 113 empresas que estão solicitando o registro para atuarem neste mercado. A Globo é outra que está de olho nesta "fatia" nova no Brasil.

A informação foi divulgada pelo site NaTelinha, que também declarou que o pedido do grupo do dono do SBT foi formalizado junto à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) através do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), cumprindo todas as exigências estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.

O nome utilizado pelo Grupo Silvio Santos para entrar no mercado de Bets é TQJ (Todos Querem Jogar), mas com a parceria da PlayTech/GaleraBet, já acostumada e com expertise neste tipo de mercado.

Recentemente, cabe ressaltar, a Globo se uniu à MGM para tomar a mesma decisão e pedir a outorga para ter sua própria Bet.