Simaria Mendes tem supostos nudes vazados e equipe se manifesta

Simaria Mendes tem sido surpreendida com uma ação envolvendo a sua imagem nas redes sociais. Ela foi alvo de um vazamento de fotos em que aparece completamente nua.

As imagens, porém, não são verdadeiras e foram produzidas por meio de inteligência artificial, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. A equipe da cantora se manifestou depois que viralizou as fotos supostamente ligadas a ela.

De acordo com a assessoria de Simaria Mendes, o caso já foi denunciado à polícia responsável por combater crimes cibernéticos.

Na semana passada, um canal dedicado a Simaria no Telegram foi banido pela empresa, que não aprovou o conteúdo divulgado por lá. Isso, porque, segundo a publicação, usuários publicavam conteúdo pornográfico da artista.