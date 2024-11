Simony se emociona com resultados de exames e manda recado para fãs

A cantora também se mostrou confiante com a sua recuperação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Simony, que está em remissão do câncer de intestino, desabafou nas redes sociais após passar por novos exames. A artista comemorou os resultados positivos do apresentados no PET scan, isto é, exame de imagem médica que permite obter imagens detalhadas do corpo) e retossigmoidoscopia (exame endoscópico que possibilita a visualização da parte final do intestino grosso).

Simony fez uma live para contar o diagnóstico aos fãs. "Vim aqui contar para vocês do meu exame. Na terça, fiz meus exames, o PET scan e depois fui para o Einstein fazer o retossigmoidoscopia. O meu exame do PET scan não deu nada! Eu continuo zerada, conforme o meu último exame", disse.

Próxima de completar um ano de remissão, a artista destacou estar acompanhando atentamente os resultados. "Vai fazer um ano que recebi esse milagre de Deus na minha vida", analisou