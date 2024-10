Dudu Camargo é condenado a pagar R$30 mil por assédio contra Simony

O caso aconteceu em 2020 durante a cobertura do Carnaval no SBT - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Dudu Camargo foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$30 mil à cantora Simony por assédio. O caso ocorreu em 2020 durante a cobertura do Carnaval no SBT, quando o apresentador apalpou um dos seios da artista ao vivo.

De acordo com divulgação do portal Metrópoles, em decisão judicial, o comportamento de Dudu foi considerado inadequado. "O réu exteriorizou em diversos momentos falas de cunho sexual, bem como praticou atitudes e gestos no mesmo sentido", afirma o acórdão.

Ainda segundo o documento, um "selinho" dado pela cantora, na ocasião, instigado por outro apresentador, não pode ser interpretado como consentimento para atitudes desrespeitosas.

Em suas redes sociais, Simony celebrou o resultado do processo, além de destacar a importância do respeito à integridade feminina. "Hoje ganhei mais uma ação na Justiça. Estou muito feliz. Entendam, não é dinheiro, é respeito. Meu corpo, minhas regras. Quantas mulheres passam por importunação sexual e são desacreditadas? Essa vitória não é só minha, é nossa", escreveu a artista.