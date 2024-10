Anielle detalha importunação sexual cometida por Silvio Almeida

Ministra dá detalhes de assédio cometido por Silvio Almeida - Foto: Luna Costa | MIR

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), detalhou pela primeira vez como eram as investidas do ex-titular da pasta de Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a divulgação de denúncias de assédio sexual.

Leia mais

>> Anielle depõe na PF em inquérito sobre denúncias contra Silvio Almeida

>> Importunações de Silvio Almeida começaram em 2022, diz Anielle à PF

>> Governo Lula desiste de evento para lançar plano contra assédio

Anielle afirmou, em entrevista à Veja, que tentou acreditar "estar enganada" com a conduta de Silvio, e que só com o passar do tempo entendeu que estava sendo vítima de assédio do então ministro.

"Por um tempo, quis acreditar que estava enganada, que não era real, até entender e cair a ficha sobre o que estava acontecendo. Fiquei sem dormir várias noites", afirmou Anielle, que pontuou ainda ter lembrado de todas as mulheres vítimas de violência moral e sexual.

"Me lembrava de todas as mulheres que já tinha acolhido em situação de violência. Mas o fato é que não estamos preparadas o suficiente para enfrentar uma situação assim nem quando é com a gente. Eu me senti vulnerável", explicou a ministra.

Silvio Almeida foi demitido em setembro. O ex-ministro, desde então, tem evitado aparições públicas e manifestações nas redes sociais. Ele nega ter cometido qualquer tipo de assédio.