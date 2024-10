Governo Lula desiste de evento para lançar plano contra assédio

Nova iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), há menos de um mês - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil | Ricardo Stuckert | PR

O governo Lula (PT) voltou atrás e desistiu de realizar o evento de lançamento do Programa de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação na administração federal.

A nova iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), há menos de um mês, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A medida foi incrementada devido as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida.

Nesta quarta-feira, 2, contudo, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, uma das vítimas do caso, depôs à Polícia Federal sobre o assunto. Esse foi um dos motivos para que a gestão recuasse do evento inaugural, segundo a coluna Lauro Jardim.

A expectativa inicial era que o documento fosse anunciado em um evento no final de agosto, com a presença de ministros. Como alguns não poderiam comparecer, a programação foi adiada.

O programa instituído, de acordo com a ministra Esther Dweck, visa aprimorar os procedimentos de recebimento e apuração de casos de assédio e discriminação no âmbito federal.