Governo Lula toma decisão após casos de assédio de Silvio Almeida

Silvio Almeida foi demitido em setembro - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou um plano para combater o assédio dentro da administração pública. A medida foi tomada após as denúncias envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido no último mês.

A portaria foi publicada na edição desta terça-feira, 1, do Diário Oficial da União (DOU), assinada por Esther Dweck, ministra da Gestão. O plano tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações voltadas à prevenção do assédio e discriminação. Entre os pontos, está o fortalecimento da política de escuta das vítimas.

"Com essas portarias, estamos fortalecendo ainda mais o combate ao assédio e à discriminação no serviço público federal, com uma rede integrada de atuação", destacou a ministra Esther Dwek, em comunicado à imprensa.

Silvio Almeida foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos em setembro, após a divulgação de denúncias sobre assédio sexual. Uma das supostas vítimas é a ministra Anielle Franco (PT), da Igualdade Racial.