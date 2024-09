AGU busca ministros do STF pela condenação de Silvio Almeida

O ex-ministro Silvio Almeida - Foto: Marcelo Camargo | ABr

A investigação por assédio sexual contra o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, pode permanecer na corte, conforme indica conversas entre o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo apurações do blog Brasília Rodrigues da CNN, integrantes do governo defendem condenação exemplar de Almeida, que, entre as vítimas, foi acusado pela ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco. Neste caso, o governo assumiu posição política e jurídica. Além da demissão de Almeida, irá defender Anielle no STF.



Pelo caso envolver uma ministra de Estado, a AGU é responsável pelo caso e Messias se colocou à disposição em todas as etapas do processo.

A expectativa é de que nesta semana o STF conclua que é o foro responsável pelo julgamento.

Por determinação do relator André Mendonça, o caso virou inquérito. Na última semana, ele consultou a Procuradoria-Geral da União (PGR), que fica responsável por propor diligências na investigação e, mais à frente, pode apresentar denúncia.

O processo corre de forma sigilosa e não foi digitalizado como forma de prevenir vazamentos do conteúdo e exposição das vítimas.